«Вашингтон» проиграл «Юте», Сергачёв реализовал удаление Овечкина

Вашингтон - Юта, НХЛ

В столице США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал на своём льду «Юту». Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дилан Гюнтер, Михаил Сергачёв и Джон-Джейсон Петерка. У проигравших шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут и сделал четыре броска по воротам Карела Веймелки. На счету российского форварда двухминутное удаление, которое было реализовано Сергачёвым в середине первого периода.

«Столичные» проиграли второй матч подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
