Хоккей-обозрение

«Миннесота» обыграла «Тампу», Капризов и Кучеров забросили по шайбе

Сегодня, 08:16 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Миннесота» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 5:1.

У победителей отличились Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло, Яков Тренин, Куинн Хьюз и Кирилл Капризов. Единственную шайбу в составе «Лайтнинг» забросил Никита Кучеров.

Нападающие «Уайлд» Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными действиями.

Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Миннесота» сыграет 7 марта с «Вегасом», «Тампа» в пятницу встретится с «Виннипегом».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
«Миннесота» обыграла «Тампу», Капризов и Кучеров забросили по шайбе
«Вашингтон» проиграл «Юте», Сергачёв реализовал удаление Овечкина
Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Дубль Прохоркина помог «Авангарду» победить «Спартак»
Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Барыс»
«Локомотив» победил в серии буллитов «Северсталь»
Капризов догнал Габорика и повторил рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ
Московское «Динамо» нанесло «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ
100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Другие виды спорта:

Сборная России встретится в конце марта с Никарагуа в Краснодаре
Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой»
Определились все участники и возможные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449