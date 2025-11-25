«Миннесота» обыграла «Тампу», Капризов и Кучеров забросили по шайбе Сегодня, 08:16 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 5:1. У победителей отличились Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло, Яков Тренин, Куинн Хьюз и Кирилл Капризов. Единственную шайбу в составе «Лайтнинг» забросил Никита Кучеров. Нападающие «Уайлд» Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам. В следующем матче «Миннесота» сыграет 7 марта с «Вегасом», «Тампа» в пятницу встретится с «Виннипегом».

Фото: nhl.com















