Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Сегодня, 08:27 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Хоккеист отличился на 17-й минуте третьего периода и установил окончательный счёт в игре (5:1).

Российский форвард за шесть лет в составе «Уайлд» забросил 220 шайб и стал лучшим снайпером команды за всю её историю.

В этом сезоне Капризов в 62 играх набрал 75 (35+40) очков. «Миннесота» набрала 82 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
