Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть на выезде «Детройт» Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев









В Детройте завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ред Уингз» принимали «Вегас». Встреча на льду «Литтл Сизарс-арены» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. В составе «Голден Найтс» отличились Райлли Смит (2-я минута), Иван Барбашёв (52), Митчелл Марнер (57) и Томаш Гертл (63). У проигравших шайбы забросили Эммитт Финни (6), Симон Эдвинссон (16) и Алекс Дебринкэт (17). Нападающий гостей Павел Дорофеев записал на свой счёт голевую передачу. «Вегас» набрал 72 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» занимает аналогичное место на Востоке.

Фото: AP Photo















