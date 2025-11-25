Хоккей-обозрение

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»

«Каролина» выиграла в гостях у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на западном побережье Канады завершился со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Андрей Свечников (2-я минута), Шон Уокер (23), Николай Элерс (25, 33, 60) и Себастьян Ахо (32). У проигравшей команды голы на счету Марко Росси (17), Филипа Гронека (18), Брока Бёзера (40) и Нильса Хёгландера (47).

Нападающий «Харрикейнз» Свечников провёл на льду более 18 минут, забросил 22-ю шайбу в этом сезоне и сделал результативную передачу.

«Ванкувер» проиграл седьмую игру подряд и занимает последнее место в общей турнирной таблице НХЛ.

«Каролина» набрала 84 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.
