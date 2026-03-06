Гол Панарина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс» Сегодня, 08:21 Автор: Андрей Моисеев









В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Кингз» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча на льду «Крипто.ком-Арены» завершилась со счётом 5:3. В составе победителей отличились Артемий Панарин (4-я минута), Самуэль Хелениус (35), Майки Андерсон (36), Алекс Лаферрье (43) и Адриан Кемпе (49). У проигравших шайбы забросили Бо Хорват (40), Адам Пелеч (45) и Эмиль Хейнеман (58). Панарин провёл на льду более 23 минут, набрал 2 (1+1) очка и завершил игру с лучшим в команде показателем полезности («+3»). Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по воротам. В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет 8 марта с «Монреалем», «островитяне» в этот же день сыграют с «Сан-Хосе».

Фото: Getty Images
















