Гол Панарина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

Артемий Панарин, Лос-Анджелес Кингз

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Кингз» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча на льду «Крипто.ком-Арены» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Артемий Панарин (4-я минута), Самуэль Хелениус (35), Майки Андерсон (36), Алекс Лаферрье (43) и Адриан Кемпе (49). У проигравших шайбы забросили Бо Хорват (40), Адам Пелеч (45) и Эмиль Хейнеман (58).

Панарин провёл на льду более 23 минут, набрал 2 (1+1) очка и завершил игру с лучшим в команде показателем полезности («+3»).

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по воротам.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет 8 марта с «Монреалем», «островитяне» в этот же день сыграют с «Сан-Хосе».
