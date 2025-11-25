Малкина удалили до конца матча с «Баффало» за удар клюшкой по лицу Сегодня, 08:28 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился со счётом 5:1. В составе гостей шайбы забросили Райан Маклауд (13-я минута), Джош Норрис (25), Алекс Так (27), Оуэн Пауэр (31) и Маттиас Самуэльссон (57). У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Брайан Раст (15). Нападающий Евгений Малкин на первой минуте второго периода ударил клюшкой по лицу защитника Расмуса Далина и был удалён до конца игры. Форвард хозяев Егор Чинахов завершил встречу с худшим в команде показателем полезности «-4». «Баффало» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: tsn.ca
















