Малкина удалили до конца матча с «Баффало» за удар клюшкой по лицу

Сегодня, 08:28 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился со счётом 5:1.

В составе гостей шайбы забросили Райан Маклауд (13-я минута), Джош Норрис (25), Алекс Так (27), Оуэн Пауэр (31) и Маттиас Самуэльссон (57). У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Брайан Раст (15).

Нападающий Евгений Малкин на первой минуте второго периода ударил клюшкой по лицу защитника Расмуса Далина и был удалён до конца игры.

Форвард хозяев Егор Чинахов завершил встречу с худшим в команде показателем полезности «-4».

«Баффало» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: tsn.ca







