НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой по лицу

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала на пять матчей нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина за удар по лицу защитника «Баффало» Расмуса Далина.

Инцидент произошёл в начале второго периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Сэйбрз» со счётом 5:1.

Российский хоккеист пропустит игры против «Филадельфии», «Бостона», «Каролины», «Вегаса» и «Юты», а также лишится почти 159 тысяч долларов из своей годовой зарплаты.

В этом сезоне Малкин в 46 матчах набрал 47 (13+34) очков. «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.