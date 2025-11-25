Хоккей-обозрение

НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой по лицу

Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала на пять матчей нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина за удар по лицу защитника «Баффало» Расмуса Далина.

Инцидент произошёл в начале второго периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Сэйбрз» со счётом 5:1.

Российский хоккеист пропустит игры против «Филадельфии», «Бостона», «Каролины», «Вегаса» и «Юты», а также лишится почти 159 тысяч долларов из своей годовой зарплаты.

В этом сезоне Малкин в 46 матчах набрал 47 (13+34) очков. «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
