Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Вегас», Дорофеев забросил 30-ю шайбу

«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Зак Богосян, Майкл Маккэррон и Владимир Тарасенко. У проигравших шайбы забросили Павел Дорофеев и Митчелл Марнер.
Нападающий «Голден Найтс» Дорофеев забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал голевой пас, форварды «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин записали на свой счёт по передаче.
В следующем матче «Миннесота» сыграет 8 марта с «Колорадо», «Вегас» 9 марта встретится с «Эдмонтоном».