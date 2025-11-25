Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Вегас», Дорофеев забросил 30-ю шайбу Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 4:2. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Зак Богосян, Майкл Маккэррон и Владимир Тарасенко. У проигравших шайбы забросили Павел Дорофеев и Митчелл Марнер. Нападающий «Голден Найтс» Дорофеев забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал голевой пас, форварды «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин записали на свой счёт по передаче. В следующем матче «Миннесота» сыграет 8 марта с «Колорадо», «Вегас» 9 марта встретится с «Эдмонтоном».

