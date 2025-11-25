Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» Вчера, 08:21 Автор: Андрей Моисеев









В Торонто прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Мэйпл Лифс» принимали на своём льду «Тампа-Бэй». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Макдона (6-я минута), Джейк Гюнцель (13), Кори Перри (14), Оливер Бьёркстранд (16) и Брэндон Хагель (56). У проигравших шайбы забросили Матиас Маччелли (5) и Николас Робертсон (60). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи и был признан первой звездой поединка. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам. «Торонто» проиграл все семь матчей после олимпийского перерыва.

Фото: nhl.com















