Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто»

В Торонто прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Мэйпл Лифс» принимали на своём льду «Тампа-Бэй». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Райан Макдона (6-я минута), Джейк Гюнцель (13), Кори Перри (14), Оливер Бьёркстранд (16) и Брэндон Хагель (56). У проигравших шайбы забросили Матиас Маччелли (5) и Николас Робертсон (60).
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи и был признан первой звездой поединка.
Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам.
«Торонто» проиграл все семь матчей после олимпийского перерыва.