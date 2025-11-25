Хоккей-обозрение

Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в этом сезоне НХЛ

Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» выиграла в гостях у «Торонто». Поединок завершился со счётом 5:2 в пользу американского клуба.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи и первым из российских хоккеистов достиг отметки в 100 очков в текущем сезоне. Теперь у него в активе 32 шайбы и 68 передач в 57 играх.

32-летний россиянин занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидирует по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (35+71), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (42+61).

