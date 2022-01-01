100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ





В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Последние двое продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».



Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 9 действующих хоккеистов.



500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие



100 лучших снайперов за всю историю НХЛ







Данные приведены по состоянию на 17 января 2022 года.





Игрок Г П О 1. н. Уэйн Гретцки 894 1963 2857 2. н. Яромир Ягр 766 1155 1921 3. н. Марк Мессье 694 1193 1887 4. н. Горди Хоу 801 1049 1850 5. н. Рон Френсис 549 1249 1798 6. н. Марсель Дионн 731 1040 1771 7. н. Стив Айзерман 692 1063 1755 8. н. Марио Лемье 690 1033 1723 9. н. Джо Сакик 625 1016 1641 10. н. Фил Эспозито 717 873 1590 11. з. Рэй Бурк 410 1169 1579 12. н. Джо Торнтон 429 1106 1535 (44) 13. н. Марк Рекки 577 956 1533 14. з. Пол Коффи 396 1135 1531 15. н. Стэн Микита 541 926 1467 16. н. Теему Селянне 684 773 1457 17. н. Брайан Тротье 524 901 1425 18. н. Адам Оутс 341 1079 1420 19. н. Дуг Гилмор 450 964 1414 20. н. Дэйл Хаверчук 518 891 1409 21. н. Яри Курри 601 797 1398 22. н. Люк Робитайл 668 726 1394 23. н. Бретт Халл 741 650 1391 24. н. Александр Овечкин 756 618 1374 (17) 25. н. Майк Модано 561 813 1374 26. н. Джон Бюсик 556 813 1369



Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня









27. н. Брэндан Шэнахэн 656 698 1354 28. н. Ги Лефлер 560 793 1353 29. н. Сидни Кросби 491 859 1350 (3) 30. н. Матс Сундин 564 785 1349 31. н. Дэйв Андрейчук 640 698 1338 32. н. Денис Савар 473 865 1338 33. н. Майк Гартнер 708 627 1335 34. н. Пьер Тарджон 515 812 1327 35. н. Жильбер Перро 512 814 1326 36. н. Джером Игинла 625 675 1300 37. н. Алекс Дельвеккио 456 825 1281 38. з. Эл Макиннис 340 934 1274 39. н. Жан Рателль 491 776 1267 40. н. Петер Штястны 450 789 1239 41. з. Фил Хаусли 338 894 1232 42. н. Норм Аллмэн 490 739 1229 43. н. Жан Беливо 507 712 1219 44. з. Ларри Мерфи 288 929 1217 45. н. Джереми Реник 513 703 1216 46. н. Бобби Кларк 358 852 1210 47. н. Берни Николлс 475 734 1209 48. н. Венсан Дамфусс 432 773 1205 49. н. Дино Сиссарелли 608 592 1200 50. н. Патрик Марло 566 631 1197 51. н. Род Бриндамор 452 732 1184 52. н. Сергей Федоров 483 696 1179 53. н. Бобби Халл 610 560 1170 54. н. Даниель Альфредссон 444 713 1157 55. н. Мишель Гуле 548 604 1152 56. з. Никлас Лидстрем 264 878 1142 57. н. Мариан Хосса 525 609 1134 58. н. Берни Федерко 369 761 1130 59. н. Майк Босси 573 553 1126 60. н. Джо Ньювендайк 564 562 1126 61. н. Патрик Кейн 413 709 1122 (4) 62. н. Дэррил Ситтлер 484 637 1121 63. н. Евгений Малкин 426 681 1107 (14) 64. н. Фрэнк Маховлич 533 570 1103 65. н. Гленн Андерсон 498 601 1099 66. н. Теорен Флери 455 633 1088 67. н. Хенрик Седин 240 830 1070 68. н. Дэйв Тейлор 431 638 1069 69. н. Кейт Ткачук 538 527 1065 70. н. Рэй Уитни 385 679 1064 71. н. Джо Маллен 502 561 1063 72. н. Пэт Вербик 522 540 1062 73. з. Денис Потвин 310 742 1052 74. н. Анри Ришар 358 688 1046 75. н. Даниэль Седин 393 648 1041 76. н. Бобби Смит 357 679 1036 77. н. Анже Копитар 357 677 1034 (2) 78. н. Эрик Стаал 441 593 1034 79. н. Мартин Сен-Луи 391 642 1033 80. н. Дуг Уэйт 278 755 1033 81. н. Александр Могильный 473 559 1032 82. н. Алексей Ковалев 430 599 1029 83. з. Брайан Лич 247 781 1028 84. н. Патрик Элиаш 408 617 1025 85. н. Брайан Беллоуз 485 537 1022 86. н. Род Гилбертt 406 615 1021 87. н. Дэйл Хантер 323 697 1020 88. н. Пэт Лафонтен 468 545 1013 89. н. Стив Лармер 441 571 1012 90. н. Лэнни Макдональд 500 506 1006 91. н. Райан Гецлаф 281 725 1006 (0) 92. н. Брайан Пропп 425 579 1004 93. н. Пол Кария 402 587 989 94. н. Рик Миддлтон 448 540 988 95. н. Дэйв Кеон 396 590 986 96. н. Никлас Бэкстрем 258 727 985 (1) 97. н. Джейсон Спецца 358 624 982 (3) 98. н. Энди Бэтгэйт 349 624 973 99. н. Шейн Доун 402 570 972 100. н. Морис Ришар 544 421 965



Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.