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100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ


Лучшие бомбардиры НХЛ

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Последние двое продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 9 действующих хоккеистов.

500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие

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Данные приведены по состоянию на 17 января 2022 года.

  Игрок Г П О
1. н. Уэйн Гретцки 894 1963 2857
2. н. Яромир Ягр 766 1155 1921
3. н. Марк Мессье 694 1193 1887
4. н. Горди Хоу 801 1049 1850
5. н. Рон Френсис 549 1249 1798
6. н. Марсель Дионн 731 1040 1771
7. н. Стив Айзерман 692 1063 1755
8. н. Марио Лемье 690 1033 1723
9. н. Джо Сакик 625 1016 1641
10. н. Фил Эспозито 717 873 1590
11. з. Рэй Бурк 410 1169 1579
12. н. Джо Торнтон 429 1106 1535 (44)
13. н. Марк Рекки 577 956 1533
14. з. Пол Коффи 396 1135 1531
15. н. Стэн Микита 541 926 1467
16. н. Теему Селянне 684 773 1457
17. н. Брайан Тротье 524 901 1425
18. н. Адам Оутс 341 1079 1420
19. н. Дуг Гилмор 450 964 1414
20. н. Дэйл Хаверчук 518 891 1409
21. н. Яри Курри 601 797 1398
22. н. Люк Робитайл 668 726 1394
23. н. Бретт Халл 741 650 1391
24. н. Александр Овечкин 756 618 1374 (17)
25. н. Майк Модано 561 813 1374
26. н. Джон Бюсик 556 813 1369


Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



27. н. Брэндан Шэнахэн 656 698 1354
28. н. Ги Лефлер 560 793 1353
29. н. Сидни Кросби 491 859 1350 (3)
30. н. Матс Сундин 564 785 1349
31. н. Дэйв Андрейчук 640 698 1338
32. н. Денис Савар 473 865 1338
33. н. Майк Гартнер 708 627 1335
34. н. Пьер Тарджон 515 812 1327
35. н. Жильбер Перро 512 814 1326
36. н. Джером Игинла 625 675 1300
37. н. Алекс Дельвеккио 456 825 1281
38. з. Эл Макиннис 340 934 1274
39. н. Жан Рателль 491 776 1267
40. н. Петер Штястны 450 789 1239
41. з. Фил Хаусли 338 894 1232
42. н. Норм Аллмэн 490 739 1229
43. н. Жан Беливо 507 712 1219
44. з. Ларри Мерфи 288 929 1217
45. н. Джереми Реник 513 703 1216
46. н. Бобби Кларк 358 852 1210
47. н. Берни Николлс 475 734 1209
48. н. Венсан Дамфусс 432 773 1205
49. н. Дино Сиссарелли 608 592 1200
50. н. Патрик Марло 566 631 1197
51. н. Род Бриндамор 452 732 1184
52. н. Сергей Федоров 483 696 1179
53. н. Бобби Халл 610 560 1170
54. н. Даниель Альфредссон 444 713 1157
55. н. Мишель Гуле 548 604 1152
56. з. Никлас Лидстрем 264 878 1142
57. н. Мариан Хосса 525 609 1134
58. н. Берни Федерко 369 761 1130
59. н. Майк Босси 573 553 1126
60. н. Джо Ньювендайк 564 562 1126
61. н. Патрик Кейн 413 709 1122 (4)
62. н. Дэррил Ситтлер 484 637 1121
63. н. Евгений Малкин 426 681 1107 (14)
64. н. Фрэнк Маховлич 533 570 1103
65. н. Гленн Андерсон 498 601 1099
66. н. Теорен Флери 455 633 1088
67. н. Хенрик Седин 240 830 1070
68. н. Дэйв Тейлор 431 638 1069
69. н. Кейт Ткачук 538 527 1065
70. н. Рэй Уитни 385 679 1064
71. н. Джо Маллен 502 561 1063
72. н. Пэт Вербик 522 540 1062
73. з. Денис Потвин 310 742 1052
74. н. Анри Ришар 358 688 1046
75. н. Даниэль Седин 393 648 1041
76. н. Бобби Смит 357 679 1036
77. н. Анже Копитар 357 677 1034 (2)
78. н. Эрик Стаал 441 593 1034
79. н. Мартин Сен-Луи 391 642 1033
80. н. Дуг Уэйт 278 755 1033
81. н. Александр Могильный 473 559 1032
82. н. Алексей Ковалев 430 599 1029
83. з. Брайан Лич 247 781 1028
84. н. Патрик Элиаш 408 617 1025
85. н. Брайан Беллоуз 485 537 1022
86. н. Род Гилбертt 406 615 1021
87. н. Дэйл Хантер 323 697 1020
88. н. Пэт Лафонтен 468 545 1013
89. н. Стив Лармер 441 571 1012
90. н. Лэнни Макдональд 500 506 1006
91. н. Райан Гецлаф 281 725 1006 (0)
92. н. Брайан Пропп 425 579 1004
93. н. Пол Кария 402 587 989
94. н. Рик Миддлтон 448 540 988
95. н. Дэйв Кеон 396 590 986
96. н. Никлас Бэкстрем 258 727 985 (1)
97. н. Джейсон Спецца 358 624 982 (3)
98. н. Энди Бэтгэйт 349 624 973
99. н. Шейн Доун 402 570 972
100. н. Морис Ришар 544 421 965


Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.





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