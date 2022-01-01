100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Последние двое продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».
Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 9 действующих хоккеистов.
500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
Данные приведены по состоянию на 17 января 2022 года.
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|894
|1963
|2857
|2.
|н. Яромир Ягр
|766
|1155
|1921
|3.
|н. Марк Мессье
|694
|1193
|1887
|4.
|н. Горди Хоу
|801
|1049
|1850
|5.
|н. Рон Френсис
|549
|1249
|1798
|6.
|н. Марсель Дионн
|731
|1040
|1771
|7.
|н. Стив Айзерман
|692
|1063
|1755
|8.
|н. Марио Лемье
|690
|1033
|1723
|9.
|н. Джо Сакик
|625
|1016
|1641
|10.
|н. Фил Эспозито
|717
|873
|1590
|11.
|з. Рэй Бурк
|410
|1169
|1579
|12.
|н. Джо Торнтон
|429
|1106
|1535 (44)
|13.
|н. Марк Рекки
|577
|956
|1533
|14.
|з. Пол Коффи
|396
|1135
|1531
|15.
|н. Стэн Микита
|541
|926
|1467
|16.
|н. Теему Селянне
|684
|773
|1457
|17.
|н. Брайан Тротье
|524
|901
|1425
|18.
|н. Адам Оутс
|341
|1079
|1420
|19.
|н. Дуг Гилмор
|450
|964
|1414
|20.
|н. Дэйл Хаверчук
|518
|891
|1409
|21.
|н. Яри Курри
|601
|797
|1398
|22.
|н. Люк Робитайл
|668
|726
|1394
|23.
|н. Бретт Халл
|741
|650
|1391
|24.
|н. Александр Овечкин
|756
|618
|1374 (17)
|25.
|н. Майк Модано
|561
|813
|1374
|26.
|н. Джон Бюсик
|556
|813
|1369
Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня
|27.
|н. Брэндан Шэнахэн
|656
|698
|1354
|28.
|н. Ги Лефлер
|560
|793
|1353
|29.
|н. Сидни Кросби
|491
|859
|1350 (3)
|30.
|н. Матс Сундин
|564
|785
|1349
|31.
|н. Дэйв Андрейчук
|640
|698
|1338
|32.
|н. Денис Савар
|473
|865
|1338
|33.
|н. Майк Гартнер
|708
|627
|1335
|34.
|н. Пьер Тарджон
|515
|812
|1327
|35.
|н. Жильбер Перро
|512
|814
|1326
|36.
|н. Джером Игинла
|625
|675
|1300
|37.
|н. Алекс Дельвеккио
|456
|825
|1281
|38.
|з. Эл Макиннис
|340
|934
|1274
|39.
|н. Жан Рателль
|491
|776
|1267
|40.
|н. Петер Штястны
|450
|789
|1239
|41.
|з. Фил Хаусли
|338
|894
|1232
|42.
|н. Норм Аллмэн
|490
|739
|1229
|43.
|н. Жан Беливо
|507
|712
|1219
|44.
|з. Ларри Мерфи
|288
|929
|1217
|45.
|н. Джереми Реник
|513
|703
|1216
|46.
|н. Бобби Кларк
|358
|852
|1210
|47.
|н. Берни Николлс
|475
|734
|1209
|48.
|н. Венсан Дамфусс
|432
|773
|1205
|49.
|н. Дино Сиссарелли
|608
|592
|1200
|50.
|н. Патрик Марло
|566
|631
|1197
|51.
|н. Род Бриндамор
|452
|732
|1184
|52.
|н. Сергей Федоров
|483
|696
|1179
|53.
|н. Бобби Халл
|610
|560
|1170
|54.
|н. Даниель Альфредссон
|444
|713
|1157
|55.
|н. Мишель Гуле
|548
|604
|1152
|56.
|з. Никлас Лидстрем
|264
|878
|1142
|57.
|н. Мариан Хосса
|525
|609
|1134
|58.
|н. Берни Федерко
|369
|761
|1130
|59.
|н. Майк Босси
|573
|553
|1126
|60.
|н. Джо Ньювендайк
|564
|562
|1126
|61.
|н. Патрик Кейн
|413
|709
|1122 (4)
|62.
|н. Дэррил Ситтлер
|484
|637
|1121
|63.
|н. Евгений Малкин
|426
|681
|1107 (14)
|64.
|н. Фрэнк Маховлич
|533
|570
|1103
|65.
|н. Гленн Андерсон
|498
|601
|1099
|66.
|н. Теорен Флери
|455
|633
|1088
|67.
|н. Хенрик Седин
|240
|830
|1070
|68.
|н. Дэйв Тейлор
|431
|638
|1069
|69.
|н. Кейт Ткачук
|538
|527
|1065
|70.
|н. Рэй Уитни
|385
|679
|1064
|71.
|н. Джо Маллен
|502
|561
|1063
|72.
|н. Пэт Вербик
|522
|540
|1062
|73.
|з. Денис Потвин
|310
|742
|1052
|74.
|н. Анри Ришар
|358
|688
|1046
|75.
|н. Даниэль Седин
|393
|648
|1041
|76.
|н. Бобби Смит
|357
|679
|1036
|77.
|н. Анже Копитар
|357
|677
|1034 (2)
|78.
|н. Эрик Стаал
|441
|593
|1034
|79.
|н. Мартин Сен-Луи
|391
|642
|1033
|80.
|н. Дуг Уэйт
|278
|755
|1033
|81.
|н. Александр Могильный
|473
|559
|1032
|82.
|н. Алексей Ковалев
|430
|599
|1029
|83.
|з. Брайан Лич
|247
|781
|1028
|84.
|н. Патрик Элиаш
|408
|617
|1025
|85.
|н. Брайан Беллоуз
|485
|537
|1022
|86.
|н. Род Гилбертt
|406
|615
|1021
|87.
|н. Дэйл Хантер
|323
|697
|1020
|88.
|н. Пэт Лафонтен
|468
|545
|1013
|89.
|н. Стив Лармер
|441
|571
|1012
|90.
|н. Лэнни Макдональд
|500
|506
|1006
|91.
|н. Райан Гецлаф
|281
|725
|1006 (0)
|92.
|н. Брайан Пропп
|425
|579
|1004
|93.
|н. Пол Кария
|402
|587
|989
|94.
|н. Рик Миддлтон
|448
|540
|988
|95.
|н. Дэйв Кеон
|396
|590
|986
|96.
|н. Никлас Бэкстрем
|258
|727
|985 (1)
|97.
|н. Джейсон Спецца
|358
|624
|982 (3)
|98.
|н. Энди Бэтгэйт
|349
|624
|973
|99.
|н. Шейн Доун
|402
|570
|972
|100.
|н. Морис Ришар
|544
|421
|965
Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.