Сборную России не хотят видеть на Кубке мира по хоккею 2025

Сегодня, 11:57





Сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году, сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.



В турнире, как сообщается, выступят сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Про Чехию, судя по всему, Фридману сообщить забыли. Но это и не так важно.



Нет сомнений, вброс инсайдерской информации сделан специально. Сейчас за океаном посмотрят на реакцию хоккейной общественности и чиновников в России на данную новость и, что важнее, на реакцию российских хоккеистов в НХЛ. Готовы ли они играть на турнире без флага и гимна.



Понятно, что руководство НХЛ из-за ситуации на Украине будет искать обходные пути. Участие хоккеистов из России под своим флагом нежелательно. Но также сложно себе представить отсутствие на таком турнире Овечкина, Малкина, Панарина, Кучерова, Капризова, Василевского и других наших хоккеистов, играющих за океаном.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 827-ю шайбу и сократил до 67 шайб отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.