Спортивное обозрение

«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Сегодня, 09:04


Рид Буше

«Авангард» в четвертьфинале плей-офф КХЛ будет встречаться с «Локомотивом». Первая игра состоится в Омске 16 марта, далее матчи будут играться через день.

Чем интересен перекрестный плей-офф, так это непредсказуемостью результатов. В рамках Кубка Гагарина эти команды встречаются впервые, в течение регулярного чемпионата клубы из разных конференций играют всего по два раза.

Поединок в Омске в середине октября завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1, с тем же результатом в пользу железнодорожников закончилась и ответная встреча в Ярославле 21 января.

В 1/8 финала подопечные Михаила Кравеца уверенно обыграли «Ладу», а ярославцы не оставили никаких шансов прошлогоднему чемпиону ЦСКА. Обе серии завершились со счетом 4-1.

Нападающий омичей Рид Буше в серии с тольяттинцами забил семь шайб и возглавляет список лучших снайперов первого раунда.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов забил первую шайбу за «Каролину» после обмена из «Вашингтона».

Фото: ХК Авангард
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    Источник: Спортивное обозрение







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