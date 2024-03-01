«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

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«Авангард» в четвертьфинале плей-офф КХЛ будет встречаться с «Локомотивом». Первая игра состоится в Омске 16 марта, далее матчи будут играться через день.



Чем интересен перекрестный плей-офф, так это непредсказуемостью результатов. В рамках Кубка Гагарина эти команды встречаются впервые, в течение регулярного чемпионата клубы из разных конференций играют всего по два раза.



Поединок в Омске в середине октября завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1, с тем же результатом в пользу железнодорожников закончилась и ответная встреча в Ярославле 21 января.



В 1/8 финала подопечные Михаила Кравеца уверенно обыграли «Ладу», а ярославцы не оставили никаких шансов прошлогоднему чемпиону ЦСКА. Обе серии завершились со счетом 4-1.



Нападающий омичей Рид Буше в серии с тольяттинцами забил семь шайб и возглавляет список лучших снайперов первого раунда.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов забил первую шайбу за «Каролину» после обмена из «Вашингтона».



Фото: ХК Авангард