«Металлург» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

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«Металлург» в четвертьфинале Кубка Гагарина 2024 года будет играть со «Спартаком». Первая встреча пройдет в Магнитогорске 17 марта (14:30 мск), далее игры будут проходить через день.



Команды дважды встречались между собой в «регулярке» и оба раза победу одерживали подопечные Андрея Разина. Матч на арене «Магнитки» в конце ноября завершился со счетом 3:1, а встреча в Москве и вовсе закончилась разгромом - 6:2.



В первом раунде плей-офф «Металлург» в шести играх переиграл хабаровский «Амур», а «Спартак» только один раз уступил в серии с «Северсталью».



Лучший бомбардир уральцев Данила Юров пока находится в тени, больше всех очков набрал Робин Пресс (2+5). В составе красно-белых по пять баллов заработали Иван Морозов и Николай Голдобин.



Ранее стали известны сроки проведения решающих матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Фото: metallurg.ru