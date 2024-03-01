Спортивное обозрение

Житель Нью-Джерси выиграл в лотерею 1,13 миллиарда долларов

Сегодня, 09:53


Джекпот в лотерее США

В США появился очередной миллиардер. На приобретенный в Нью-Джерси лотерейный билет во вторник 26 марта выпал джекпот, сумма которого составила 1,13 миллиарда долларов.

Как сообщает New York Post, это пятый по величине выигрыш в истории национальной лотереи Mega Millions. Победитель может получить сразу 537,5 млн или всю сумму в виде ежегодных выплат.

Еще 13 участников получат приз в 1 миллион долларов.

Больше всего обладателей джекпота национальных лотерей Powerball и Mega Millions в штате Нью-Йорк (55), вторую строчку занимает Калифорния (46).

Фото: Getty Images
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон
  • Биатлонист Халили выиграл спринт на чемпионате России в Тюмени
  • Мбаппе не перейдет в «Реал» и останется в «ПСЖ»
  • Игроки «Наполи» получат по 10 млн евро за победу над «Барселоной»
  • Евгений Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину»
  • «Факел» - лучший клуб РПЛ прямо сейчас
  • Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки
    •



    Источник: New York Post







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Теракт в Крокус Сити Холле: где находится на карте, фото
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 30-31 марта
    Житель Нью-Джерси выиграл в лотерею 1,13 миллиарда долларов
    Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон
    РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» – «Краснодар» и другие матчи
    «Локомотив» и «Авангард» проведут шестой матч плей-офф КХЛ
    «Металлург» и «Спартак» сыграют в пятом матче Кубка Гагарина
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Во сколько начнется матч НХЛ «Вашингтон» – «Детройт»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 марта 2024


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru