Житель Нью-Джерси выиграл в лотерею 1,13 миллиарда долларов

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В США появился очередной миллиардер. На приобретенный в Нью-Джерси лотерейный билет во вторник 26 марта выпал джекпот, сумма которого составила 1,13 миллиарда долларов.



Как сообщает New York Post, это пятый по величине выигрыш в истории национальной лотереи Mega Millions. Победитель может получить сразу 537,5 млн или всю сумму в виде ежегодных выплат.



Еще 13 участников получат приз в 1 миллион долларов.



Больше всего обладателей джекпота национальных лотерей Powerball и Mega Millions в штате Нью-Йорк (55), вторую строчку занимает Калифорния (46).



Фото: Getty Images