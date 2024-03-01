«Ливерпуль» и «Бавария» получили ответ от Хаби Алонсо

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Стало известно, где главный тренер «Байера» Хаби Алонсо будет работать в следующем сезоне. Как сообщает английская газета The Times, англичане больше не рассматривают его кандидатуру на замену Юргену Клоппу.

Специалист не хотел затягивать до лета вопрос со своим будущим, поэтому заранее проинформировал «Ливерпуль» о своем решении. Боссы английского клуба более реальным видят приглашение нынешнего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс также подтвердил информацию о том, что испанский специалист решил еще на год остаться в Леверкузене. «Подписать Алонсо в этом году будет очень сложно, если не сказать невозможно», — приводит слова Хенеса Das Erste.

Хаби подписал контракт с «Байером» в октябре 2022 года и на второй год работы может привести клуб к первым в истории золотым медалям.

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