Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Флайерз» 27 марта сделал то, к чему стремился все пять лет выступления за клуб из Нью-Йорка.



В первый свой сезон в финансовой столице США хоккеист набрал 95 результативных очков. Два года назад до заветной сотни не хватило четырех баллов. И наконец в этом году 32-летнему игроку покорился этот рубеж.



В поединке с «Филадельфией», который завершился со счетом 6:5 в пользу парней с Бродвея, Панарин сделал три ассиста и преодолел отметку в 100 очков в «регулярке» НХЛ. На счету форварда 43 гола и 59 передач.



«Рейнджерс» осталось провести еще 10 матчей до конца сезона, так что Хлебушек может улучшить свои статистические показатели.



Фото: New York Post