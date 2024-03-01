Спортивное обозрение

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

Сегодня, 08:57


Артемий Панарин

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Флайерз» 27 марта сделал то, к чему стремился все пять лет выступления за клуб из Нью-Йорка.

В первый свой сезон в финансовой столице США хоккеист набрал 95 результативных очков. Два года назад до заветной сотни не хватило четырех баллов. И наконец в этом году 32-летнему игроку покорился этот рубеж.

В поединке с «Филадельфией», который завершился со счетом 6:5 в пользу парней с Бродвея, Панарин сделал три ассиста и преодолел отметку в 100 очков в «регулярке» НХЛ. На счету форварда 43 гола и 59 передач.

«Рейнджерс» осталось провести еще 10 матчей до конца сезона, так что Хлебушек может улучшить свои статистические показатели.

Фото: New York Post
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Панарин унизил Бобровского: забил две шайбы и победный буллит
  • Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Бостона»
  • Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
  • Панарин набирает 90 очков в третьем сезоне подряд
  • «Тампа» крупно обыграла «Рейнджерс», Кучеров набрал пять очков
  • Кучеров против Панарина. «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс»
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон
    РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» – «Краснодар» и другие матчи
    «Локомотив» и «Авангард» проведут шестой матч
    «Металлург» и «Спартак» сыграют в пятом матче
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Во сколько начнется матч НХЛ «Вашингтон» – «Детройт»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 марта 2024
    Погода в Москве на 27 марта 2024 года
    Бобби Орр о Большом театре: «Мы лишь думаем, что тренируемся»
    Суперматч: Испания сыграет с Бразилией на «Сантьяго Бернабеу»


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru