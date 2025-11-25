Хоккей-обозрение

Сколько Овечкин забил шайб, статистика на сегодня

Сегодня, 12:34 Автор: Андрей Моисеев




Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол в НХЛ хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса».

На 6 января 2026 года на счету 40-летнего капитана «столичных» 914 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В поединке с «Айлендерс», который состоялся 6 апреля, россиянин опередил лучшего снайпера за всю историю НХЛ Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы, и установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

В прошлом сезоне Александр забил 44 шайбы. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.
Фото: НХЛ







Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


