Лучшие бомбардиры НХЛ старше 37 лет, Овечкин и Малкин в тройке лидеров

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На 31 января в Национальной хоккейной лиге выступают 17 полевых игроков старше 37 лет. Посмотрим, кто из них набрал наибольшее количество очков в нынешнем сезоне.



Первую строчку в нашем рейтинге занимает нападающий «Старз» Джо Павелски. На счету 39-летнего американца 43 очка в 49 играх.



Второе место занимает форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 16 заброшенных шайб и 24 передачи. На третьей позиции расположился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Все ждут от 38-летнего хоккеиста покорения рекорда Гретцки, но и его текущие результаты (31 очко) никак нельзя назвать провальными.



Четвертый результат среди «старичков» показывает игрок обороны «Харрикейнз» Брент Бернс. Канадец в свои годы заработал 27 баллов и является самым результативным защитником «Каролины» в этом сезоне.



На пятом месте расположился Блейк Уилер из «Рейнджерс». Нападающий выходил на лед во всех 49 играх текущего чемпионата и набрал в них 20 очков.



Возглавляет список бомбардиров форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который на один балл опережает Натана Маккиннона из «Колорадо».