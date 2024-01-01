Спортивное обозрение

Лучшие бомбардиры НХЛ старше 37 лет, Овечкин и Малкин в тройке лидеров

Сегодня, 12:29


Джо Павелски

На 31 января в Национальной хоккейной лиге выступают 17 полевых игроков старше 37 лет. Посмотрим, кто из них набрал наибольшее количество очков в нынешнем сезоне.

Первую строчку в нашем рейтинге занимает нападающий «Старз» Джо Павелски. На счету 39-летнего американца 43 очка в 49 играх.

Второе место занимает форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 16 заброшенных шайб и 24 передачи. На третьей позиции расположился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Все ждут от 38-летнего хоккеиста покорения рекорда Гретцки, но и его текущие результаты (31 очко) никак нельзя назвать провальными.

Четвертый результат среди «старичков» показывает игрок обороны «Харрикейнз» Брент Бернс. Канадец в свои годы заработал 27 баллов и является самым результативным защитником «Каролины» в этом сезоне.

На пятом месте расположился Блейк Уилер из «Рейнджерс». Нападающий выходил на лед во всех 49 играх текущего чемпионата и набрал в них 20 очков.

Возглавляет список бомбардиров форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который на один балл опережает Натана Маккиннона из «Колорадо».





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