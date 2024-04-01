Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком»

В Москве состоялся первый полуфинальный матч Кубка России по футболу. Встреча на Лукойл Арене между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась победой гостей 2:1.
Счет на 12-й минуте открыл новичок спартаковцев Угальде, а в начале второго тайма дважды отличился 18-летний форвард гостей Педро.
Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.
В чемпионате страны питерцы занимают первое место, красно-белые отстают от них на девять очков и идут шестыми в турнирной таблице. В ближайшем туре «Зенит» будет принимать «Балтику», а «Спартак» на ВТБ Арене сыграет с «Динамо».
В другой матче 1/2 финала ЦСКА с минимальным счетом переиграл в Калининграде местную «Балтику».
Фото: ТАСС