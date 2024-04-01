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Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком»

Сегодня, 22:32


Спартак - Зенит

В Москве состоялся первый полуфинальный матч Кубка России по футболу. Встреча на Лукойл Арене между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась победой гостей 2:1.

Счет на 12-й минуте открыл новичок спартаковцев Угальде, а в начале второго тайма дважды отличился 18-летний форвард гостей Педро.

Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

В чемпионате страны питерцы занимают первое место, красно-белые отстают от них на девять очков и идут шестыми в турнирной таблице. В ближайшем туре «Зенит» будет принимать «Балтику», а «Спартак» на ВТБ Арене сыграет с «Динамо».

В другой матче 1/2 финала ЦСКА с минимальным счетом переиграл в Калининграде местную «Балтику».

Фото: ТАСС
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    Источник: HR Новости







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