Спортивное обозрение

Во сколько сегодня матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт»

Вчера, 23:35


Вашингтон - Детройт 27 марта

В ночь на среду в «регулярке» НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Детройтом». Встреча начнется 27 марта в 02:00 мск.

Предстоящий поединок важен для обеих команд, ведущих борьбу за попадание в число участников Кубка Стэнли. Столичные хоккеисты занимают восьмую строчку в таблице Восточной конференции, «Красные Крылья» отстают на один балл.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восемь шайб в последних пяти матчах и вернулся на привычное место лучшего снайпера. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 58 очков и догнал Дилана Строума в споре бомбардиров. По передачам лучший результат (36) в команде у защитника Джона Карлсона.

В марте «Детройт» выиграл только три из 12-ти игр, забил 29 и пропустил 50 шайб в свои ворота.

Единственная встреча между клубами в сезоне завершилась поражением подопечных Спенсера Карбери со счетом 3:8.

Фото: nhl.com
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    Источник: HR Новости







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