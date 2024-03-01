Спортивное обозрение

«Вашингтон» сыграет с «Торонто». Сколько шайб забьет Овечкин?

Сегодня, 13:13


Торонто - Вашингтон 29 марта

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате НХЛ состоится поединок между «Торонто» и «Вашингтоном». Встреча начнется 29 марта в 02:00 мск.

Подопечные Спенсера Карбери занимают восьмое место на Востоке и отстают всего на одно очко от идущей седьмой «Филадельфии». В активе «Мэйпл Лифс» на 10 очков больше и команда почти решила задачу выхода в плей-офф.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восемь шайб в последних шести играх, но в последней встрече с «Детройтом» результативными действиями не отметился. Лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс забросил 59 шайб и находится в одном шаге от повторения собственного рекорда. В сезоне 2021/2022 американец забил 60 голов и выиграл «Морис Ришар Трофи».

Соперники в текущем чемпионате провели между собой две игры в столице США и оба раза победу одержали хоккеисты «Мэйпл Лифс».

Букмекеры дают на победу хозяев коэффициент 1.90, шансы «Вашингтона» на выигрыш в основное время оцениваются в 3.25.

Фото: tsn.ca
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    Источник: HR Новости







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