30-я шайба Овечкина, три передачи Кучерова и хет-трик Маккиннона

Сегодня, 10:50

«Вашингтон» одержал важную победу над конкурентом за путевку в плей-офф, таким образом прервав серию из шести поражений подряд. «Столичные» выиграли со счетом 2:1 в Детройте и вновь заняли восьмую строчку в Восточной конференции. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и еще на один шаг приблизился к историческому рекорду Гретцки.

«Тампа» переиграла на своем льду «Коламбус» 5:2. Стивен Стэмкос оформил хет-трик, Никита Кучеров записал на свой счет три результативные передачи и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.

«Эвеланш» забил пять голов «Уайлд», Натан Маккиннон набрал 4 (3+1) очка. Одна из двух заброшенных «Миннесотой» шайб на счету Кирилла Капризова.

Фото: Getty Images