HR Новости

Битва за плей-офф в НХЛ. Овечкин сыграет против Кучерова

Вчера, 13:14


Никита Кучеров

В центральном для российских болельщиков матче игрового дня Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Тампа-Бэй». Встреча начнется в ночь на 14 апреля в 00:30 мск.

Подопечные Спенсера Карбери ведут борьбу за попадание в плей-офф и пока на одно очко отстают от занимающего восьмое место «Питтсбурга». Одинаковое с «Кэпиталз» количество баллов имеют «Детройт» и «Филадельфия». Каждой команде осталось провести по 2-3 матча, регулярный чемпионат завершится 19 апреля.

«Вашингтону» кроме поединка с «Лайтнинг» предстоит встретиться дома с «Бостоном» (16.04) и отправиться в гости к «Флайерз» (17.04).

Форвард «Молний» Никита Кучеров в споре бомбардиров сезона на четыре очка опережает Нитана Маккиннона и на 11 баллов — нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Фото: Getty Images
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    Источник: HR Новости







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