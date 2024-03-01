Кучеров против Панарина. «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс»

Сегодня, 15:24





В очередном матче «регулярки» НХЛ «Тампа» будет принимать на своем льду «Рейнджерс». Встреча состоится в ночь на 15 марта в 02:00 мск.



Подопечные Питера Лавиолетта набрали 94 очка и лидируют в Столичном дивизионе. «Молнии» заработали на 16 баллов меньше и ведут борьбу за попадание в плей-офф.



Команды дважды играли между собой в нынешнем чемпионате и в обоих поединках сильнее были парни с Бродвея.



«Рейнджерс» проиграл только три раза в последних 15-ти играх, у «Тампы» восемь поражений за такое же количество встреч.



Форвард гостей Никита Кучеров набрал 107 очков и идет вторым в рейтинге лучших бомбардиров сезона, нападающий хозяев Артемий Панарин занимает в списке шестую строчку (87).



Ранее сообщалось, что Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».