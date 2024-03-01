Спортивное обозрение

Кучеров против Панарина. «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс»

Сегодня, 15:24


Тампа-Бэй - Рейнджерс 15 марта

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Тампа» будет принимать на своем льду «Рейнджерс». Встреча состоится в ночь на 15 марта в 02:00 мск.

Подопечные Питера Лавиолетта набрали 94 очка и лидируют в Столичном дивизионе. «Молнии» заработали на 16 баллов меньше и ведут борьбу за попадание в плей-офф.

Команды дважды играли между собой в нынешнем чемпионате и в обоих поединках сильнее были парни с Бродвея.

«Рейнджерс» проиграл только три раза в последних 15-ти играх, у «Тампы» восемь поражений за такое же количество встреч.

Форвард гостей Никита Кучеров набрал 107 очков и идет вторым в рейтинге лучших бомбардиров сезона, нападающий хозяев Артемий Панарин занимает в списке шестую строчку (87).

Ранее сообщалось, что Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Победная шайба Ничушкина в овертайме и хет-трик Горди Хоу Задорова
  • Валерий Ничушкин набрал три очка в матче с «Калгари»
  • Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»
  • Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2023/2024 на 10 марта
  • Дубль защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
  • Три очка Кучерова, три ассиста Панарина и хет-трик Мэттьюса
  • Лучшие бомбардиры НХЛ старше 37 лет, Овечкин и Малкин в тройке лидеров
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Кучеров против Панарина. «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс»
    Никита Гусев пропустил тренировку перед серией с «Трактором»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 марта 2024
    Мусаев будет возглавлять «Краснодар» до конца сезона
    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
    Победная шайба Ничушкина в овертайме и хет-трик Горди Хоу Задорова
    «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», Овечкин отметился передачей
    Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную в Марселе
    Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Динамо» в Кубке России
    Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru