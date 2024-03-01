Воробьев возглавит ЦСКА вместо Федорова

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ЦСКА все-таки решился поменять главного тренера. Эпоха трехлетнего руководства Сергея Федорова подошла к концу. Наблюдательный совет команды, куда кроме представителей бизнеса входят Борис Михайлов, Владислав Третьяк и Павел Буре, принял решение не продлевать контракт с нынешним наставником.



Как сообщает официальный сайт ЦСКА, со следующего сезона клуб возглавит Илья Воробьев, хорошо известный любителям хоккея по работе в «Металлурге», СКА и сборной России.



49-летний Воробьев был уволен из «Магнитки» в начале апреля прошлого года и все последнее время находился без работы.



Под руководством Федорова армейцы дважды брали Кубок Гагарина. В этом сезоне команда финишировала шестой на Западе и проиграла «Локомотиву» в первом раунде плей-офф.



Фото: ngenix.net