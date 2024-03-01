Спортивное обозрение

С кем Александрова встретится в полуфинале турнира в Майами

Сегодня, 09:10


Екатерина Александрова вышлав в полуфинал турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова дошла до полуфинальной стадии престижного турнира, который проходит в эти дни в Майами.

В 1/4 финала 29-летняя спортсменка одержала победу в трех сетах над представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей пятое место в мировой табели о рангах.

Для выхода в финал Александровой предстоит сразиться с еще одной американкой – 30-летней Даниэль Коллинз, которая идет на 53-й строчке в мировом рейтинге.

Встреча начнется в ночь на пятницу 29 марта в 03:30 мск.

Фото: Global Look Press
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    Источник: HR Новости







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