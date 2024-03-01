С кем Александрова встретится в полуфинале турнира в Майами

Сегодня, 09:10





Российская теннисистка Екатерина Александрова дошла до полуфинальной стадии престижного турнира, который проходит в эти дни в Майами.



В 1/4 финала 29-летняя спортсменка одержала победу в трех сетах над представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей пятое место в мировой табели о рангах.



Для выхода в финал Александровой предстоит сразиться с еще одной американкой – 30-летней Даниэль Коллинз, которая идет на 53-й строчке в мировом рейтинге.



Встреча начнется в ночь на пятницу 29 марта в 03:30 мск.



Фото: Global Look Press