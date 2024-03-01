Когда Медведев будет играть с Синнером на турнире в Майами

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Российский теннисист Даниил Медведев дошел до полуфинальной стадии турнира, который завершается на днях в Майами.



В четвертьфинале 28-летний спортсмен в двух сетах переиграл чилийца Николаса Харри, занимающего 23-е место в мировом рейтинге.



Для выхода в финал Медведеву предстоит сразиться с Янником Синнером. Встреча начнется в пятницу 29 марта в 20:00 мск.



Россиянин выиграл у итальянца год назад в финале «Мастерса» в Майами, но затем проиграл ему четыре очных поединка подряд. В последний раз Медведев проиграл Синнеру в решающей встрече Australian Open.



Фото: Getty Images