Спортивное обозрение

Когда Медведев будет играть с Синнером на турнире в Майами

Сегодня, 09:51


Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев дошел до полуфинальной стадии турнира, который завершается на днях в Майами.

В четвертьфинале 28-летний спортсмен в двух сетах переиграл чилийца Николаса Харри, занимающего 23-е место в мировом рейтинге.

Для выхода в финал Медведеву предстоит сразиться с Янником Синнером. Встреча начнется в пятницу 29 марта в 20:00 мск.

Россиянин выиграл у итальянца год назад в финале «Мастерса» в Майами, но затем проиграл ему четыре очных поединка подряд. В последний раз Медведев проиграл Синнеру в решающей встрече Australian Open.

Фото: Getty Images
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    Источник: HR Новости







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