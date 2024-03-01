Спортивное обозрение

Медведев проиграет Синнеру, пора заказывать билет в Монте-Карло

Сегодня, 11:39


Даниил Медведев и Янник Синнер

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву стоит уже сейчас заказывать билеты домой, в Монте-Карло. Шансов на успех в полуфинальном поединке с Янником Синнером почти нет.

Букмекеры и многие эксперты считают итальянца безусловным фаворитом предстоящего матча.

Противостояние двух теннисистов из топ-3 мирового рейтинга началось в 2020 году на турнире в Марселе. Медведев тогда в трех сетах обыграл итальянца, а затем переигрывал его еще в пяти встречах подряд. Последняя победа россиянина состоялась в финале в Майами год назад.

Четыре последующие встречи, три в решающих матчах и в полуфинале Итогового чемпионата ATP, завершились в пользу Синнера.

Совсем скоро Медведев примет участие в домашнем «Мастерсе», который пройдет с 7 по 14 апреля в Монако.

Фото: The Guardian
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    Источник: HR Новости







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