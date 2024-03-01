Мирошниченко провалил матч в Торонто, Овечкин опять без очков

Сегодня, 07:05

«Вашингтон» проиграл все три матча в сезоне команде из Торонто с общим результатом 5-16. В ночь на 29 марта подопечные Спенсера Карбери уступили «Мэйпл Лифс» 1:5, но благодаря провалу «Детройта» смогли удержаться на восьмой строчке в Восточной конференции.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, два раза бросил по воротам Джозефа Уолла, но во втором матче подряд ушел со льда без набранных очков.

20-летний форвард столичной команды Иван Мирошниченко, игравший во втором звене с Пасиоретти и Строумом, завершил поединок с худшим личным показателем полезности в сезоне (минус 3).

31 марта «Вашингтон» будет играть дома с одним из лидеров Востока «Бостоном».

Фото: nhl.com