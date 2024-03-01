Спортивное обозрение

ЦСКА расторг контракт с Федотовым, вратарь едет в «Филадельфию»

Сегодня, 22:58


Иван Федотов

Вечером 28 марта ЦСКА объявил о том, что расторгает контракт с голкипером команды Иваном Федотовым. Хоккеист прошлым летом подписал новое двухлетнее соглашение с армейцами, за что был на четыре месяца дисквалифицирован ИИХФ.

У многих возник резонный вопрос к руководству армейского клуба. Зачем это было делать именно сейчас, а не в мае, после официального окончания сезона? 

Ответ пришел через несколько часов из-за океана. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в интервью ТАСС заявил, что контракт хоккеиста с «Флайерз» действителен и всегда был таковым.

В ближайшие дни стоит ждать новостей о прилете голкипера в Филадельфию. Команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции и имеет реальные шансы на попадание в плей-офф. До конца чемпионата «Летчикам» осталось провести девять игр.

Фото: ТАСС
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    Источник: HR Новости







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