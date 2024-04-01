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Бессилие «Вашингтона», дубль Овечкина и провал Федотова

Сегодня, 09:04


Каролина - Вашингтон

Александр Овечкин продолжает шаг за шагом приближаться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. «Вашингтон» проиграл пятую игру подряд и только благодаря осечкам ближайших соседей по таблице все еще может попасть в плей-офф.

Этой ночью «Столичные» встречались в Роли с «Каролиной» и уступили со счетом 2:4. Шансов на успех почти не было, несмотря на две шайбы Овечкина в начале встречи. Хозяева перебросали гостей 45-16, а главным героем поединка стал экс-форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, на счету которого дубль и передача.

Евгений Кузнецов после небольшого результативного отрезка в середине марта вышел на свой привычный в этом сезоне уровень.

Новичок «Филадельфии» Иван Федотов впервые вышел в стартовом составе в матче с «Баффало». Команда проиграла 2:4, голкипер не выручил, пропустив четыре шайбы. Пока вратарь показывает такую же невзрачную игру, как и в течение всего сезона за ЦСКА.

Фото: USA TODAY
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    Источник: HR Новости







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