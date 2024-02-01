Спортивное обозрение

«Реал» заявил о выходе из чемпионата Испании

Сегодня, 10:15


Реал Мадрид

Руководство «Королевского клуба» заявило в воскресенье, что планирует на год раньше покинуть Примеру и начать выступление в Суперлиге.

Команда погрязла в долгах и не сможет улучшить свое финансовое положение, играя в чемпионате Испании.

Все меньше любителей футбола за пределами Испании интересуются играми с условными «Жироной» и «Гранадой», поэтому клубу приходится в последнее время подогревать интерес о себе новостями о судейских ошибках, коварством «Барселоны», многократно тиражировать слухи о переезде в Мадрид звезды «ПСЖ».

Но и это мало помогает. Голы Месси в США и Роналду в Саудовской Аравии вызывают больший отклик у читателей.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в «Челси».
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    Источник: Спортивное обозрение




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