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Руководство «Королевского клуба» заявило в воскресенье, что планирует на год раньше покинуть Примеру и начать выступление в Суперлиге.



Команда погрязла в долгах и не сможет улучшить свое финансовое положение, играя в чемпионате Испании.



Все меньше любителей футбола за пределами Испании интересуются играми с условными «Жироной» и «Гранадой», поэтому клубу приходится в последнее время подогревать интерес о себе новостями о судейских ошибках, коварством «Барселоны», многократно тиражировать слухи о переезде в Мадрид звезды «ПСЖ».



Но и это мало помогает. Голы Месси в США и Роналду в Саудовской Аравии вызывают больший отклик у читателей.



Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в «Челси».