Малкин забил две шайбы «Коламбусу» и близок к уходу из «Питтсбурга»

Сегодня, 07:57

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Питтсбург» на своем льду обыграл «Блю Джекетс» со счетом 3:2. Форвард хозяев Евгений Малкин забил две шайбы, Сидни Кросби записал на свой счет два ассиста.

Два главных «старичка» в хорошем настроении и празднуют успех. Но у болельщиков команды мало поводов для оптимизма.

«Пингвины» в 16-ти матчах в марте одержали только пять побед, три из которых над командами из подвала турнирной таблицы. Второй год подряд «Питтсбург» пролетает мимо плей-офф, так что с кем-то из своих легенд клубу этим летом точно придется расстаться. Скорее всего, лишним станет 37-летний российский нападающий.

Фото: AP