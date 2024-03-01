Спортивное обозрение

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»

Сегодня, 06:47


Кирилл Капризов

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Дикари» в Сент-Поле одержали победу над «Койотами». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:1, а лучшим игроком стал форвард Кирилл Капризов.

На счету 26-летнего хоккеиста две заброшенные шайбы и результативная передача. В последних пяти играх Капризов набрал 10 очков и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров команды.

«Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции и продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

Ранее стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина.

Фото: yahoo.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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